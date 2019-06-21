США созывают СБ ООН по инциденту в Оманском заливе

Вашингтон настаивает на созыве Совета Безопасности ООН по ситуации в Иране в понедельник, 24 июня. Соответствующее обращение генсеку организации уже направлено, сообщает Reuters.

«Мы проинформируем совет о последних событиях вокруг Ирана и предоставим дополнительные данные, полученные в ходе расследования недавних инцидентов с танкерами», - говорится в обращении постпреда США.

Речь о двух атаках на нефтяные танкеры в Оманском заливе, которые имели место 13 июня. Официальные власти США возложили ответственность на Тегеран, заявив, что обладают для этого всеми доказательствами.

Этой же версии придерживается Великобритания и Саудовская Аравия, поддержавшие обвинителей. Внешнеполитическое ведомство Ирана опубликовало заявление, в котором опровергло причастность к ЧП.

Следующий виток напряженности в отношениях двух стран наступил 20 июня, после того, как бойцы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщили о сбитом дроне-разведчике над югом Ирана. Представители Центрального командования ВС США уверяют, что беспилотник осуществлял патрулирование в международном воздушном пространстве. Иранская сторона заявляет о нарушения беспилотником своих воздушных границ.