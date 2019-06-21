Рестлер из продуктового: в Подмосковье продавец повалила на пол покупательницу

Продавец одного из подмосковных магазинов сети «Пятерочка» напала на покупательницу. Женщина заподозрила ее в краже и, с силой схватив за шею, повалила на пол.

При этом пострадавшая безуспешно пыталась заверить кассира в своей невиновности. Все произошло на глазах изумленных очевидцев, которые сняли инцидент на видео и распространили его в социальных сетях.

К слову, охранник, призванный следить за порядком в торговом зале, никак не отреагировал на действия продавца.

Покупательницу грубо схватили за шиворот и ответили в комнату для осмотра. Видео обрывается на фразе продавца о необходимости вызвать полицию.