Рестлер из продуктового: в Подмосковье продавец повалила на пол покупательницу
Девушку заподозрили в краже и, несмотря на ее заверения в своей невиновности, грубо повалили на пол.
© Видео: ТРЕВОЖНЫЕ НОВОСТИ, VK © Фото: ТРЕВОЖНЫЕ НОВОСТИ, VK
Продавец одного из подмосковных магазинов сети «Пятерочка» напала на покупательницу. Женщина заподозрила ее в краже и, с силой схватив за шею, повалила на пол.
При этом пострадавшая безуспешно пыталась заверить кассира в своей невиновности. Все произошло на глазах изумленных очевидцев, которые сняли инцидент на видео и распространили его в социальных сетях.
К слову, охранник, призванный следить за порядком в торговом зале, никак не отреагировал на действия продавца.
Покупательницу грубо схватили за шиворот и ответили в комнату для осмотра. Видео обрывается на фразе продавца о необходимости вызвать полицию.