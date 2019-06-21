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«Дорога памяти»: внучка генерала Хрулева рассказала, как строился трубопровод по дну Ладожского озера во время блокады Ленинграда

Ирина Лосик
Мария Барабанова
17:38 21.06.2019
Ирина Хрулева рассказывает историю своего деда - генерала Андрея Хрулева. Под его руководством в 1942 году для подачи горючего осажденному Ленинграду и Ленинградскому фронту через Ладожское озеро был проложен трубопровод длиной 35 километров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Генерал Андрей Хрулев руководил тылом Красной армии на протяжении Великой Отечественной войны. Он отвечал за организацию подвоза фронтам вооружения, боевой техники и всех видов материальных средств.

В 1942 году перед Красной армией была поставлена задача - в кратчайшие сроки построить трубопровод, чтобы обеспечить топливом блокадный Ленинград и Ленинградский фронт. Под руководством Хрулева эта задача была выполнена меньше, чем за 1,5 месяца. Общая протяженность трубопровода составила 35 километров, более 20 из них было проложено по дну Ладожского озера. Работы проводились под непрерывными обстрелами и бомбежками.

Проект «Дорога памяти» рассказывает о героях Великой Отечественной войны. Потомки фронтовиков вспоминают о своих близких, сражавшихся против фашизма. Каждое интервью уникально, в нем рассказывается о реальных событиях. Задача проекта - показать богатую палитру человеческих судеб. Вне зависимости от звания и национальности все эти люди достойны, чтобы о них помнили. Здесь, на «Дороге памяти», в одном строю идут все - от рядовых до маршалов.

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