Взрослые не пришли на помощь: в Омской области курсант училища спас тонувшего ребенка

Студент речного училища Владислав Клюев помог спасти тонувшего ребенка. Инцидент произошел в котловане у села Пятилетка Лузинского сельского поселения, когда в воде оказался восьмилетний мальчик.

Один из учеников Кадетской школы №9 достал школьника из воды, в тот момент он уже не дышал, а его лицо посинело. Отдыхавшие неподалеку рыбаки никак не реагировали на крики детей и настойчивые просьбы о помощи. Единственным, кто откликнулся, стал 20-летий студент омского командного речного училища имени капитана Евдокимова.

«Мне пришлось босиком бежать по берегу и траве. Немного ободрал ноги. Тогда об этом не думал, а в голове была одна мысль: "Быстрее, быстрее, поспеши"! Когда подбежал, то мальчик лежал без сознания. Губы у него посинели и кончики пальцев тоже. В училище нас хорошо обучили правилам оказания первой помощи. Я начал сердечно-легочную реанимацию. В какой-то момент мальчишка задышал», - цитирует слова героя пресс-служба ГУ МЧС по Омской области.

Сейчас в МЧС решается вопрос о награждении курсанта училища за смелые действия по спасению утопающего.