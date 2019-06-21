Дональд Трамп заявил об отмене ударов по Ирану за 10 минут до операции

Президент США Дональд Трамп заявил, что был готов отдать приказ о нанесении ударов по трем объектам в Иране, в ответ на уничтожение иранскими военнослужащими американского беспилотника. Но за 10 минут до начала операции, Трамп изменил свое намерение.

«Мы были готовы к возмездию, на трех различных объектах, но я спросил сколько человек погибнет. “150, человек, сэр”, ответил генерал. И за 10 минут до удара, я его остановил», - написал президент США в Twitter.

Глава государства также добавил, что санкции против Ирана «кусаются», но к ним добавились новые. Трамп рассказал, что вооруженные силы США готовы действовать в Иране, но наносить удары он пока «не торопится». При этом американский президент пообещал, что Иран «никогда не сможет иметь ядерное оружие».

Ранее, стало известно, о заявлении Ирана о сбитом американском разведчике-беспилотнике.