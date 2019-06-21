Иран показал обломки сбитого беспилотника США

Опубликованы фото обломков, которые, по словам иранских властей, принадлежат сбитому беспилотному аппарату США RQ-4A Global Hawk. Кадры опубликовал портал IRBINews на своей странице в Twitter.

© IRIBNews

Ранее об успешной атаке на дрон сообщили представители Корпуса стражей исламской революции – элитного подразделения ВС Ирана. По словам командующего ВКС КСИР бригадного генерала Амира Али Хаджизаде, американский беспилотник-разведчик сопровождал еще один самолет Пентагона, который сбивать не стали.

Вашингтон сначала отрицал наличие своих беспилотников в небе над Ираном, однако позже выступил с заявлением, в котором назвал атаку на дрон «неспровоцированной агрессией». По мнению официальных властей США, беспилотник находился в международном воздушном пространстве и осуществлял патрулирование вод.

© IRIBNews

Ранее иранские военные подчеркнули, что своими решительными действиями хотели направить четкий сигнал Вашингтону о том что суверенитет Ирана является «красной линией».