Российский МИД рекомендовал соотечественникам в Грузии избегать многолюдных мест

Департамент ситуационно-кризисного центра МИД России опубликовал сообщение в Twitter, в котором рекомендует российским гражданам, находящимся в Грузии или собирающимся туда в поездку, избегать многолюдных мест.

«В связи с имеющими место акциями протеста в Тбилиси рекомендуем российским гражданам, находящимся в Грузии или планирующим посетить эту страну, проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей», - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 20 июня, улицы Тбилиси захлестнула волна протестов. Демонстранты штурмовали здание парламента и выступали против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).

Сегодня оппозиция также анонсировала акции протеста, которые могут начаться в 19:00.