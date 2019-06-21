«Колоссальная угроза»: врач назвал главную опасность аномальной жары

Людям с ослабленным здоровьем следует особенно внимательно следить за своим состоянием в аномальную жару. В такие дни отмечается рост обращений за врачебной помощью и обострение хронических заболеваний.

В интервью «Звезде» сердечно-сосудистых хирург Владимир Хорышев напомнил россиянам о предпочтительной диете и необходимости употребления большого количество воды. При этом, отмечает медик, она не должна быть сладкой и газированной.

«Очень важно пить достаточное количество обычной питьевой воды. Употреблять нужно до трех литров жидкости. Дело в том, что повышению температуры воздуха свыше 20-25 градусов сопровождается сгущением крови. Это вызывает нарушение доставки кислорода и питательных веществ к тканям и органам. Головной мозг, сердце, печень и другие ключевые системы организма испытывают кислородное голодание», - рассказывает врач.

В жаркие дни стоит обратить внимание на свой гардероб, напоминает хирург. Одежда должна быть свободной, хорошо проветриваться и не иметь тугих воротов, чтобы не осложнять дыхания, считает врач.

Желательно, чтобы одежда была из натуральных материалов и светлых оттенков. Значительно улучшит самочувствие и правильная диета.

«Используйте в пищу салаты, причем с листовой зеленью. Это очень полезно и для миокарда и для головного мозга. В жару стоит сократить употребление белковой пищи. Делать это в обязательном порядке не нужно, но если организм не требует, то можно не есть. Не стоит увлекаться также ледяным питьем и мороженным, так как они провоцируют угасание иммунных клеток в носоглотке и этого достаточно для развития ангины», - подвел итог сердечно-сосудистых хирург.

Пренебрежение простыми советами может спровоцировать ишемическую болезнь сердца, инсульт, обмороки и инфаркты, с сожалением констатирует Владимир Хорышев. Поэтому, без особой необходимости, под палящим солнцем лучше не появляться вовсе. Если же выйти на улицу необходимо, эксперты рекомендуют использовать теневую сторону тротуара и головные уборы.

До конца рабочей недели синоптики ожидают в Москве жаркую и солнечную погоду. Воздух прогреется до 30 градусов, такая же температура будет сохраняться на выходных. Ночью в столице температура останется на прежнем показателе в 15-17 градусов тепла.

Кроме того, по данным Гидрометцентра, ожидается переменная облачность и ветер от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление в дневные и ночные часы составит 75 миллиметров ртутного столба.