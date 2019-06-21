Кремль начал готовить список поручений по итогам «Прямой линии»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о совещании, которое прошло в Кремле по итогам «Прямой линии» с Владимиром Путиным.

Начата работа по составлению списка поручений по всем вопросам, которые были подняты в ходе разговора с российским президентом накануне. Составленный перечень затем будет передан для исполнения подразделениям администрации президента.

Но уже сейчас идет работа по решению некоторых вопросов. Так, взята под контроль судьба семьи беженцев из Донбасса, которые сейчас проживают в Татарстане. Глава семьи обратился на «Прямую линию» к президенту РФ и рассказал о проблеме с получением российского гражданства. Уже сегодня с семьей встретились представители местной власти, чтобы разобраться с проблемой и помочь в ее решении.

Напомним, что в ходе «Прямой линии», которая прошла 20 июня, Владимир Путин пообещал внести коррективы в процесс получения гражданства, и сделать его максимально доступным для украинских граждан.