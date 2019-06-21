Президент Грузии обвинила Россию в массовых беспорядках в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «очень большим преступлением» массовый митинг, который произошел сегодня вблизи парламента в Тбилиси.

При этом, как она написала в своем Facebook, дестабилизация в стране якобы «выгодна только России». Зурабишвили отметила, что речь идет о волне антигосударственных действий внутри Грузии, которые направлены на «вторжение в парламент и свержение правительства».

«Теперь посмотрим, кто пытается превратить любую проблему в дестабилизирующий фактор и пролить свет на нее», - подчеркнула Зурабишвили.

Зурабишвили также отреагировала на призывы Михаила Саакашвили к сотрудникам правопорядка, который предложил им не препятствовать действиям оппозиции и перейти на сторону народа. По ее словам, такое поведение «совершенно недопустимо».

В четверг, 20 июня, грузинскую столицу захлестнули протесты. Активисты выступают против участия делегатов из РФ в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). К протестам также присоединилась оппозиция, которая требует отставки кабинета министров.