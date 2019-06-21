Президент Чехии призвал Украину смириться с воссоединением Крыма с РФ

Не только Украине, но и всему мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым воссоединился с Россией. С таким сообщением выступил президент Чехии Милош Земан.

Он подчеркнул, что присоединение полуострова к РФ - это факт.

«Украине и части международного сообщества, которая не согласна с этим, следует смириться», - цитирует его телеканал Barrandov.

Вместе с тем Земан признал, что антироссийские санкции никак не отразились на экономике и политике России. При этом позиции канцлера Германии Ангелы Меркель и французского лидера Эммануэля Макрона по поводу ограничительных мер против Москвы изменились.

«Они, судя по всему, поняли, что санкции не подействовали на российскую экономику и политику так, чтобы они претерпели серьезные изменения. Если эти санкции не работают, тогда, наверное, их необходимо отменить», - добавил он.

Евросоюз продлил так называемый «крымский» пакет санкций еще на год: ограничительные меры включают в себя запреты на импорт продукции из Крыма или Севастополя на территорию ЕС, а также «инвестиции в Крым или Севастополь».

В свою очередь президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что страна с момента введения антироссийских санкций в 2014 году потеряла 50 миллиардов долларов, в то время как потери ЕС составили 240 миллиардов.