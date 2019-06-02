Круизный лайнер протаранил туристическое судно в Венеции: видео

Утром, 2 июня в Венеции круизный лайнер MSC Opera столкнулся с туристическим судном River Countess. Очевидцы запечатлели случившееся на видео.

Экипаж MSC Opera не справился с управлением - лайнер сместился в сторону и протаранил River Countess. На борту прогулочного судна находились 130 человек, от столкновения нескольких выбросило в воду, пишет la Repubblica.

Получили травмы пять человек, они оказались незначительными, жизнь пострадавших вне опасности.