В Карачаево-Черкессии и Москве задержаны 12 экстремистов

В результате совместных мероприятий ФСБ, МВД и Росгвардии была пресечена деятельность ячейки международной экстремистской организации радикального ислама.

В общей сложности были задержаны 12 членов банды. По данным следствия, они занимались распространением идей радикального ислама, и пытались оказывать давление на некоторых муниципальных чиновников Карачаево-Черкессии.

Во время обысков у задержанных членов запрещенной в России организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра»* изъято огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, а также религиозная литература экстремистского содержания.

На данный момент проводятся все необходимые розыскные мероприятия.

*«Ат-Такфир Валь-Хиджра»* - террористическая организация, запрещенная на территории РФ