В Карачаево-Черкессии и Москве задержаны 12 экстремистов
В ходе обысков у членов банды было изъято огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы.
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В результате совместных мероприятий ФСБ, МВД и Росгвардии была пресечена деятельность ячейки международной экстремистской организации радикального ислама.
В общей сложности были задержаны 12 членов банды. По данным следствия, они занимались распространением идей радикального ислама, и пытались оказывать давление на некоторых муниципальных чиновников Карачаево-Черкессии.
Во время обысков у задержанных членов запрещенной в России организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра»* изъято огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, а также религиозная литература экстремистского содержания.
На данный момент проводятся все необходимые розыскные мероприятия.
*«Ат-Такфир Валь-Хиджра»* - террористическая организация, запрещенная на территории РФ