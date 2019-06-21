Применение НАР от первого лица: кадры из кабины ударного вертолета

Телеканал «Звезда» публикует кадры маневров ударной авиации с участием вертолетов Ми-35, Ми-28Н, Ка-52, и Ми-8АМТШ.

Экипажи полка армейской авиации Южного военного округа на Кубани нанесли групповой удар по наземным целям условного противника на завершающем этапе масштабного командно-штабного учения с 4-ой армией ВВС и ПВО ЮВО.

Экипажи транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ провели разведку наземных объектов противника и передали координаты.

Экипажи отработали элементы сложного пилотажа – выполнили повороты на горки, пикирование, виражи с максимально допустимыми кренами и тангажами.

Для оценки точности нанесения удара были задействованы подразделения беспилотных летательных аппаратов.

Ми-35 – многоцелевой ударный вертолет, «летающая боевая машина пехоты», модернизированный вариант Ми-24. Предназначен для уничтожения бронетанковой техники, огневой поддержки подразделений сухопутных войск, а также перевозки грузов в кабине и на внешней подвеске.

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» создан на базе ударного вертолета Ка-50 «Черная акула». В отличие от последнего, это двухместная машина. «Аллигатор» – единственный современный ударный вертолет, построенный по соосной схеме винтов. Ее плюсы – возможность не использовать рулевой винт, а значит, отсутствие необходимости тратить на него мощность двигателя.

Главная задача вертолета Ми-28 - уничтожение танков и живой силы противника. Они также способны работать по наземным целям, вести разведку и патрулирование местности. Максимальная скорость Ми-28Н - 300 км/ч, дальность полета в боевом варианте – до 450 км.

Благодаря бортовому оборудованию, вертолет способен совершать полеты в ночное время в нескольких метрах над землей, используя очки ночного видения и круглосуточную обзорно-прицельную станцию ОПС-28.