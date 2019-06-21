Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Грузии

Ситуация в Грузии стала темой заседания Совета безопасности под председательством президента РФ Владимира Путина.

Российский лидер обсудил с членами Совбеза обстановку в Тбилиси и провокации радикалов в отношении российских парламентариев. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сложившаяся ситуация членами Совбеза расценена, как очень опасное проявление.

Накануне в Тбилиси прошла акция протеста. Недовольство протестующих вызвал визит парламентской делегации во главе с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым. Вместе с коллегами он прибыл в грузинскую столицу для участия в 26 сессии ассамблеи Межпарламентской ассоциации православия.

К собравшимся Гаврилов обратился из кресла спикера парламента, чем вызвал недовольство оппозиционных депутатов.

В МВД Грузии действия протестующих уже назвали попыткой госпереворота, для которой просто нужен был мотив. Остановить митингующих удалось лишь к утру, при этом сегодня оппозиция заявила, что планирует возобновить акции протеста к вечеру.