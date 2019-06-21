Организатор МАП Закария Куцнашвили подал в отставку на фоне протестов в Грузии
Организатор Международной ассамблеи православия (МАП) и депутат грузинского парламента Закария Куцнашвили подал в отставку на фоне протестных акций в Тбилиси.
Именно он являлся инициатором заседания ассамблеи и занимался всеми организационными вопросами.
«Мир и согласие намного ценнее для меня, нежели депутатский мандат», - цитирует РИА Новости заявление парламентария.
Поводом для громких отставок и многотысячных акций протеста, послужил визит в Грузию российской делегации МАП во главе с депутатом Госдумы РФ и президентом организации Сергеем Гавриловым.
Открывая 26 сессию ассамблеи он обратился к собравшимся из кресла спикера парламента, так как организаторы отвели для заседания здание правительства.
Это привело в ярость оппозиционных депутатов, которые сорвали выступления российского представителя и потребовали от него и его коллег немедленно покинуть страну.
На улице россиян забросали бутылками, и они были вынуждены, под усиленной охраной полиции, отправиться в аэропорт и позже вылететь в Москву.
На этом беспорядке в столице Грузии не закончились. Митингующая толпа перекрыла проспект Руставели и попыталась взять штурмом здание правительства. В руках у них были транспаранты и государственные флаги.
Сотрудники полиции, которые попытались предотвратить массовые волнения, применили слезоточивый газ, резиновые пули и открыли стрельбу в воздух. Сегодня вечером представители оппозиции пообещали повторение вчерашней акции.
По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек.