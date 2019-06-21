Трамп: Иран мог сбить беспилотник США по ошибке

Решение сбить американский беспилотник могло быть принято иранской стороной по ошибке. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп во время выступления, трансляцию которого вел канал NBC.

«Я могу ошибаться, а могу быть и прав, а прав я практически всегда, но мне кажется, что это (атака на дрон - прим. ред.) было сделано по ошибке, которую допустил кто-то, кому не нужно было этого делать», - сказал американский лидер.

Глава государства при этом добавил, что, по его мнению, это не ошибка Ирана, а ошибка конкретного человека, находящегося под иранским командованием.

Ранее в Иране заявили о сбитом беспилотнике Соединенных Штатов. БПЛА якобы подбили в иранской провинции Хормозган.

Позже ВС Ирана опубликовали заявление, в котором было сказано, что дрон Global Hawk уничтожили представители Корпуса стражей исламской революции в районе Кухе Мубарак.