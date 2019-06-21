С начала лета поток украинских туристов в Крым увеличился вдвое, говорится в сообщении пресс-службы крымского погрануправления ФСБ РФ.

«С началом летних каникул и периода отпусков увеличился поток лиц и транспортных средств через автомобильные пункты пропуска на севере Крымского полуострова», - приводит слова сообщения ТАСС.

В общей сложности, пограничники и таможенники пропускают около 11 тысяч человек и 1,5 тысячи автомобилей в сутки. И по мнению ведомства, подобная тенденция сохранится.

«В ближайшее время тенденция к росту пассажирского и транспортного потоков сохранится», - говорится в сообщении.

Для сохранения пассажиропотока на полуостров, пограничниками приняты все необходимые меры, задействованы все транспортные и пешеходные направления.