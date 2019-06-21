Иранский генерал сообщил о самолете-разведчике США в районе со сбитым беспилотником

Рядом со сбитым беспилотником США летел американский самолет-разведчик. Об этом сообщил командующий Воздушно-космическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджизаде.

Ранее в вооруженных силах Ирана заявили о том, что в районе провинции Хормозган на юге страны был сбит разведывательный дрон, принадлежащий армии США.

Летательный аппарат Global Hawk уничтожили бойцы Корпуса стражей исламской революции.

«В тот момент, когда был сбит шпионский беспилотник США, поблизости от него находился другой американский разведывательный самолет, который мы не стали сбивать», - заявил генерал.

Комментируя происходящее, в Центральном командовании вооруженных сил США заявили, что никаких американских БПЛА над Ираном не было.

Тем не менее, госсекретарь США Майкл Помпео предупредил официальный Тегеран о немедленном силовом ответе Вашингтона на любые попытки атаковать американские объекты в регионе.

Отношения между двумя странами обострились до передела после инцидента в Оманском заливе, где атаке подверглись два нефтяных танкера.

За океаном поспешили возложить ответственность на Иран, заявив, что обладают для этого достаточными доказательствами. Тегеран свою причастность к инциденту отрицает.