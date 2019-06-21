Спикер парламента Грузии уходит в отставку из-за акций протеста в Тбилиси

Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе подал в отставку после протестов, прошедших накануне в Тбилиси.

«Принятое решение является ответственностью перед народом», - объяснил решение Кобахидзе генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе на брифинге в пятницу.

В четверг, 20 июня, Тбилиси захлестнули протесты. Причиной беспорядков стал визит российской делегации во главе с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым. Делегаты прибыли на 26 сессию межпарламентской ассамблеи православия. На открытии Гаврилов занял место спикера, что и спровоцировало волну возмущения членов оппозиции, которые облили его водой и попытались выгнать. Российской делегации пришлось покинуть здание и незамедлительно вылететь в Москву.

К протестам также присоединилась оппозиция, которая потребовала отставки кабинета министров.

В МВД Грузии действия протестующих уже назвали попыткой госпереворота, для которой просто нужен был мотив. Остановить митингующих удалось лишь к утру, при этом сегодня оппозиция заявила, что планирует возобновить акции протеста к вечеру.