Иран опубликовал кадры пуска ракеты по американскому беспилотнику

Иранские военные опубликовали кадры, показывающие, по их словам, запуск ракеты класса «земля-воздух», сбившей 20 июня американский разведывательный беспилотник. Видео продолжительностью в 52 секунды было опубликовано на YouTube канале Iran Military Tube.

Видео показывает момент запуска, ее движение до «точки назначения», и последующий взрыв при попадании ракеты по объекту. При этом кадры сопровождаются драматичной музыкой, что вызвало негодование у некоторых американских изданий.

В конце видеоряда можно увидеть карту, обозначающую иранское и международное воздушное пространство вокруг Персидского залива и предполагаемой траекторией полета беспилотника RQ-4A Global Hawk американского ВМФ.

Ранее военное ведомство США также опубликовало карту полета сбитого Ираном беспилотника. При этом в агентстве отметили, что аппарат находился именно в международной зоне полетов.

Утром 20 июня ВВС Ирана сообщили о том, что в провинции Хормозган сбили американский БПЛА, который является одним из самых крупных беспилотников американской разработки. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что инцидент произошел случайно по ошибке кого-то конкретного с иранской стороны.