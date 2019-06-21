В Новосибирске жестоко избили ветерана-чернобыльца

В Сети опубликован ролик, на котором водитель небольшого грузовика неадекватно отреагировал на замечание о неправильной парковке и перешел в наступление на пожилого мужчину.

На кадрах видно, как водитель грубо толкает мужчину, который пытается оказать сопротивление, но в итоге уступает водителю.

Между тем, по данным группы «Вконтакте», в которой был размещен ролик, утверждается, что пострадавший мужчина является ликвидатором катастрофы на Чернобыльской АЭС. Отмечается, что в настоящее время по факту произошедшего полицией проводится проверка.