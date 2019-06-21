Ученые раскрыли тайну необычного черепа, найденного в Арктике

Специалисты подтвердили, что странный череп, найденный в Арктике в 1990 году, принадлежал гибриду нарвала (Monodon monoceros) и белухи (Delphinapterus leucas). Доказать этот факт ученым из Копенгагенского университета помог проведенный ДНК-анализ, передает американское издание Nature.

Проанализировав результаты, группа ученых пришла к выводу, что особь имела более крупный череп, чем у белух и нарвалов, однако зубной ряд с продольными бороздками и горизонтальной ориентацией некоторых зубов показал, что мозг существа был промежуточным, близким по размеру к мозгу нарвалов, однако по строению его отнесли к белухам.

Предполагалось также, что найденный череп мог принадлежать аномально большой белухе. Впрочем, позднее данное мнение было исключено. Используя генетический материл, специалисты провели ДНК-анализ и сравнили результаты с геномами восьми представителей каждого вида из того же региона, где был найден череп животного.

Анализ подтвердил, что череп принадлежал гибриду нарвала и белухи. Согласно выводам исследования, это была мужская особь, родителями которого были самка нарвала и самец белухи. При этом считается, что особи этих видов перестали скрещиваться порядка пяти с половиной миллионов лет назад.

Еще одним интересным фактом оказалось то, что строение черепа найденного существа рассказали ученым о рационе его питания. Так, если его родители гибрида ищут пищу на поверхности воды, то их детеныши в большинстве своем спускаются на большую глубину.