Выпускники кадетских классов ФСО получили аттестаты
Торжественная церемония прошла на Соборной площади Московского кремля.
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Выпускники кадетских классов Федеральной службы охраны России получили аттестаты зрелости.
Торжественная церемония состоялась на Соборной площади Московского Кремля и завершилась выступлением роты специального караула Президентского полка.
Это уже третий выпуск кадетских классов ФСО. Ученики параллельно с обычным образованием в столичном лицее проходили основы госслужбы, общефизической подготовке, боевым искусствам и этикету.