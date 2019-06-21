Министры обороны России и Мальдивской Республики обозначили приоритетные направления сотрудничества

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил со своей коллегой с Мальдив Марией Ахмед Диди перспективы и приоритетные направления военного сотрудничества. Глава оборонного ведомства РФ сказал, что подобные встречи позволяют активизировать взаимодействие в различных сферах.

Шойгу назвал визит коллеги в Москву показателем намерения руководства Мальдивской Республики активизировать политический диалог с Россией. Министр отметил также успешное завершение международной встречи кураторов вопросов безопасности в Уфе, в которой в том числе участвовала мальдивский министр.

Шойгу пригласил коллегу принять участие в форуме «Армия-2019» и Армейских международных играх.

В свою очередь, Мария Ахмед Диди обозначила приоритетность развития военного и военно-технического сотрудничества с Россией.

«В будущем мы конечно же хотели бы продолжать эти отношения», - заявила мальдивский министр.

Она передала Шойгу слова благодарности от президента Мальдивской Республики. Министр заявила, что сегодняшняя встреча имеет огромное значение для государств, отметив значимость личного взаимодействия в успешности сотрудничества.