Гаврилов рассказал, кто координирует беспорядки в Грузии

Сегодня ставший жертвой провокации в Грузии депутат Госдумы Сергей Гаврилов поделился впечатлениями о происходящем с журналистами. По его словам, действия грузинских радикалов, штурмовавших здание парламента, координировались западными силами, заинтересованными в разжигании антироссийских настроений.

«Сейчас в Грузии происходит очевидная попытка государственного переворота и захвата власти радикальными экстремистскими силами, которые во многом ориентируются из-за рубежа и, как нам кажется, связаны с господином Саакашвили», - рассказал он.

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов находился на Межпарламентской Генассамблеи по вопросам православия как представитель от России, однако радикально настроенная оппозиция потребовала высылки российской делегации.

20 июня, в Тбилиси прошла акция протеста. Демонстранты собрались на площади Руставели и попытались взять штурмом здание грузинского парламента. В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала акцию протеста «очень большим преступлением» и попыталась обвинить в случившемся Москву. По ее мнению, дестабилизация в стране якобы «выгодна только России».