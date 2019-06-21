Огонь, вода и астрономия: необычные факты о самом длинном дне в году

В этом году жители Северного полушария отмечают день летнего солнцестояния 21 июня. В Англии рассвет перед самым длинным днем в году многие встречают в одном из самых мистических мест планеты – Стоунхендже. Вообще этот день считался у многих народов магическим. Британское издание Express опубликовало подборку необычных фактов о дне, «когда солнце почти не заходит».

1.Сам термин «солнцестояние» - латинский.

На английском слово «солнцестояние» - solstice состоит из двух корней латинского происхождения. Sol- солнце, а stice - стоять на месте. Дело в том, что положение солнце в этот день почти неизменно для глаза.



2. Дни солнцестояния есть не только на Земле.

Точно такое же явление можно наблюдать и на других планетах солнечной системы.



3. Пока не придумали календарь – солнцестояние являлось маркером начала лета.

Наши предки именно такие явления и использовали для обозначения смены времен года. Так, например, летнее солнцестояние означало, что началось самое теплое время года.

4. Язычники связывают этот праздник с огнем и водой.

Для тех, кто поклонялся и поклоняется языческим богам, солнцестояние было праздником. Символы его – огонь и вода. Поэтому во время праздника разводили большие костры и устраивали торжество у воды.

5. Самый большой в мире костер был частью празднования солнцестояния.

В Скандинавии 24 июня отмечается летнее солнцестояние, известное как. В 2016 году костер в Олесунне, Норвегия стал рекордсменом. Его высота была 155, 5 футов.

6. Земля наиболее удалена от Солнца во время солнцестояния.

Во время летнего солнцестояния Земля фактически находится дальше всего от Солнца, хотя может показаться, что все наоборот.

7. Зазор между камнями Стоунхенджа четко повторяет траекторию движения солнца во время солнцестояния.

Более 10000 человек ежегодно собираются возле Стоунхенджа, чтобы посмотреть восход в день солнцестояния. Неподалеку от самого сооружения расположен так называемый «Пяточный камень». Солнце восходит как раз над ним.

8. В Южном полушарии этот день – самый короткий.

А вот жители Южного полушария отмечают этот день, как зимнее солнцестояние. У них все наоборот: сегодня – самый короткий день в году.