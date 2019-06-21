Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Спецназ Грузии расчистил территорию перед парламентом от протестующих

Наталия Майорова
01:45 21.06.2019
Несмотря на натиск спецназа, протестующие не торопятся расходиться, а лишь отходят в стороны.
Спецназ Грузии расчистил территорию перед парламентом от протестующих
© Фото: ТРК Звезда

Спецназ Грузии очистил территорию от протестующих перед зданием парламента в Тбилиси. В настоящее время правоохранители направляются в сторону гостиницы Radisson, где по-прежнему находятся более 100 митингующих.

По данным телекомпании Rustavi.ge, перед спецназом идут полицейские, которые задерживают участников акции. При этом на проспекте Руставели находятся кареты скорой помощи: медики работают с пострадавшими.

Уточняется, что, несмотря на натиск спецназа, протестующие не торопятся расходиться, а лишь отходят в стороны.

Ранее стало известно, что Министерство внутренних дел Грузии призвало участников акции протеста возле парламента в Тбилиси немедленно прекратить нарушения закона.

Беспорядки возле здания парламента в Тбилиси начались вечером в четверг, 20 июня. По данным СМИ, на площади собралось несколько тысяч людей, которые требуют отставки главы правительства на фоне антироссийского скандала.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата20.06.2019, 06:57
National Interest назвал причину страха НАТО перед С-400
Дата21.06.2019, 00:01
Взлет по тревоге: летчики ЮВО на Су-30СМ показали экстренное перебазирование
Дата20.06.2019, 07:26
Сборная России по фехтованию завоевала первое золото на чемпионате Европы
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата20.06.2019, 15:36
Путин: Россия сокращает расходы на оборону, но обеспечивает военный и ядерный паритет
Дата18.06.2019, 17:41
Рассекречен уникальный документ о боях за Берлин
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
01:26 В стране и мире
Президент Грузии обвинила Россию в массовых беспорядках в Тбилиси
01:11 В стране и мире
Видео
Спецназ применил водометы против митингующих в Тбилиси: видео
00:55 В стране и мире
Видео
Путин дал напутствия выпускникам российских школ
23:34 В стране и мире
Видео
«Нападение было хорошо подготовлено»: депутат раскрыл подробности случившегося в Грузии
20:22 В стране и мире
В Рыбинске ветром унесло батут с ребенком внутри
События дня
События дня
«Дорога памяти»
Борьба за жизнь Бари Алибасова
Современные технологии в деле
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Загадочная смерть: знаменитый рестлер предсказал свою кончину
Видео
Муравей-герой с риском для жизни спас сородича из паутины: видео
Жители США запечатлели «омывающие» небо облака
Алибасов навал причины своего плохого самочувствия
Видео
Путин рассказал, за что ему стыдно
Ученые расшифровали таинственные гигантские рисунки в пустыне Наска
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.