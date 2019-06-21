Спецназ Грузии расчистил территорию перед парламентом от протестующих

Спецназ Грузии очистил территорию от протестующих перед зданием парламента в Тбилиси. В настоящее время правоохранители направляются в сторону гостиницы Radisson, где по-прежнему находятся более 100 митингующих.

По данным телекомпании Rustavi.ge, перед спецназом идут полицейские, которые задерживают участников акции. При этом на проспекте Руставели находятся кареты скорой помощи: медики работают с пострадавшими.

Уточняется, что, несмотря на натиск спецназа, протестующие не торопятся расходиться, а лишь отходят в стороны.

Ранее стало известно, что Министерство внутренних дел Грузии призвало участников акции протеста возле парламента в Тбилиси немедленно прекратить нарушения закона.

Беспорядки возле здания парламента в Тбилиси начались вечером в четверг, 20 июня. По данным СМИ, на площади собралось несколько тысяч людей, которые требуют отставки главы правительства на фоне антироссийского скандала.