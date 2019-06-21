Опубликованы кадры тушения пожара у храма Кирилла и Мефодия с воздуха
Вертолеты произвели сброс воды на огонь.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Наталья Боровик, VK
В Москве потушили пожар, разгоревшийся рядом с храмом Святых Кирилла и Мефодия на проспекте Вернадского.
«Звезда» публикует видео тушения огня силами вертолетов МЧС. Воздушная техника зависает над очагом и сбрасывает на него воду из специального резервуара.
Площадь возгорания составила 350 квадратных метров. Уточняется, что огонь охватил здание бывшего автосервиса возле храма. Причина возникновения пожара на данный момент неизвестна.