Синоптики рассказали, когда жара «штурмом» возьмет Москву

На следующей неделе Москву буквально «накроет» солнцем: в столице ожидаются жаркая погода и мало осадков. При этом москвичам и гостям города стоит приготовиться к температуре выше +30 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В частности, понедельник принесет в Москву скандинавский антициклон, а именно: ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер до 4-9 метров в секунду. В столице и области ожидается до +20…+22 градусов.

«Следующая неделя пройдет под знаком антициклона, и сложится эталонная погода в плане климатических норм. Будет очень много солнца, никаких осадков всю неделю и постепенный рост температуры до уровня жары», - цитирует Тишковца РИА Новости.

Вместе с тем метеоролог подчеркнул, что уже со вторника в Москву начнется «вторжение» тепла: днем воздух прогреется до +26 градусов, а к середине недели и вовсе до +30.

«В среду 25-30, а в четверг мы уже доходим до 28-33 градусов, и в последующие дни столбики термометров будут штурмовать 30-градусную отметку», - подчеркнул синоптик.

В заключение Тишковец отметил, что благодаря такой жаркой погоде вода может прогреться до +23 градусов. Но такая температура запросто может спровоцировать пожары, предостерег он.