Савченко заявила, что Порошенко «наработал» на трибунал

Депутат Верховной рады Надежда Савченко утверждает, что бывший президент Украины Петр Порошенко, а также его окружение «наработали на трибунал».

В эфире телеканала NewsOne нардеп заявила, что экс-глава украинского государства вместе со своими соратниками заслуживают уголовного наказания, есть много документов доказывающих их вину. Она уверена, что политик должен отвечать по закону, поскольку его «преступления очень реальные и очень кровавые».

«И он, и его окружение, в принципе, наработали уже на трибунал, действительно, на трибунал, потому что время было военное», - заявила Савченко.

Парламентарий отметила, что уголовное преследование Порошенко и его окружение возможно, но это станет непростой задачей для новой власти. Однако она считает, что нельзя допустить ситуации, чтобы политики, совершившие преступления, смогли убежать и отделаться заочным приговором.

Также Савченко, комментируя решение Москвы о выдаче паспортов РФ жителям ДНР и ЛНР, заявила, что Украина снова «проиграла бой» за Донбасс.

На Украине возбудили уже пять уголовных дел против Порошенко. Его подозревают в захвате власти, государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, а также легализации в офшорах преступных доходов. Бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов считает, что в ближайшее время его могут заключить в СИЗО.