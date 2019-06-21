В Кремле выразили большую обеспокоенность ситуацией между США и Ираном

В Кремле отреагировали на сообщение о возможной атаке США на Иран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил обеспокоенность по этому поводу.

«Ситуация в Персидском заливе весьма напряженная. Мы самым внимательным образом отслеживаем эту ситуацию и призываем все страны, имеющие к этому отношение, к сдержанности», - прокомментировал представитель Кремля.

США предупреждали Иран о подготовке к удару, который планировалось совершить в ночь на 21 июня. По сообщениям Reuters, американский лидер Дональд Трамп призвал Тегеран к диалогу, угрожая ударом в случае отказа. В свою очередь, Иран ответил на это угрозой риска региональных и международных последствий такого шага.

Напомним, ранее в Иране сообщили о сбитом БПЛА США Global Hawk. Беспилотник подбили в провинции Хормозган. Первоначально в Центральном командовании вооруженных сил США заявили, что никаких американских БПЛА над Ираном не было. Однако затем Дональд Трамп сказал, что просто кто-то конкретный с иранской стороны по ошибке сбил беспилотник. После этого в Пентагоне показали карту, на которой показано, что сбитый Ираном американский беспилотник находился над международными водами.