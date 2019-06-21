В Кремле назвали русофобской провокацией инцидент в грузинском парламенте

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация в грузинском парламенте является ничем иным, как русофобской провокацией.

«Не может не вызывать нашей крайней обеспокоенности тот факт, что были проявления агрессии в отношении граждан РФ», - заявил Песков.

Он также добавил, что Грузия - это страна, куда регулярно приезжает большое количество россиян, поэтому вопрос по нынешней ситуации «очень серьезный».

Между тем, ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова также назвала «провокацией радикалов» то, что сейчас происходит в Тбилиси.

«Вчера мы видели эту кошмарную провокацию, устроенную, между прочим, в разгар туристического сезона», - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Она подчеркнула, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов, который накануне находился на Межпарламентской Генассамблеи по вопросам православия как представитель от России, приехал в Тбилиси «с миром и руководствовался не своими и даже не международными представлениями о протоколе, а исходил из рекомендаций принимающей стороны».

Кроме того, по мнению Захаровой, вчерашние погромы в Грузии нанесли больше всего вреда ей самой.

Напомним, накануне, 20 июня, в Тбилиси прошла акция протеста. Демонстранты собрались на площади Руставели и попытались взять штурмом здание грузинского парламента. В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала акцию протеста «очень большим преступлением» и попыталась обвинить в случившемся Москву. По ее мнению, дестабилизация в стране якобы «выгодна только России».