На Украине предсказали потерю газовой трубы в 2019 году

Бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко заявил, что страна может лишиться своей газотранспортной системы уже в этом году.

Экс-политик надеется, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский не допустит потерю ГТС. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.

«У нас в этом году 16 миллиардов выплат и судьба трубы», - сказал Червоненко.

При этом он выразил некоторые сомнения в компетентности новых парламентариев, которые появятся в Верховной раде после внеочередных выборов. По мнению бывшего министра, новоявленные парламентарии окажутся не готовы к «игре в большую политику».

Ранее Украина призвала Евросоюз готовиться к топливному кризису на фоне неуверенности в перспективах подписания нового транзитного договора с Российской Федерацией. Как заявили в Министерстве иностранных дел Украины, «мрачный сценарий следует рассматривать серьезно».