«Сербский цугцванг»: кто сделает следующий шаг по Косово и у кого сдадут нервы

Между официальной Сербией и краем Косово на неделе разразился новый и крайне опасный конфликт. Во вторник, 28 мая, так называемая «полиция Косово» провела массовый рейд по северным городам края, населенным сербами, и произвела там массовые аресты. В ходе полицейской акции был задержан и жестоко избит гражданин России, сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков.

В ответ армия и силы безопасности Сербии были приведены в состояние полной боеготовности. И сейчас все ждут, кто сделает следующий шаг и у кого сдадут нервы.

Отношения между Сербией и Косово непростые давно, но из замороженного состояния их с завидной регулярностью выводят косовские албанцы. В какой-то момент они отказались от любых форм конструктивного диалога, посчитали что у сербов нет ни политической воли, ни сильной армии и начали устраивать провокации.

Накануне нынешнего обострения Вучич (Александр Вучич - президент Сербии) как раз обратился к депутатам сербского парламента с просьбой признать очевидное - потерю контроля над Косово. Для Сербии, как сказал Вучич, это «тяжелейшее национальное поражение», возможно, сопоставимое с турецким нашествием. И, буквально, на следующий же день албанцы устроили свой рейд, словно пытаясь доказать правоту сербского президента.

В 5 утра 28 мая джипы, бронемашины и БТР выдвинулись на север Косово. В них были бойцы так называемых специальных сил безопасности непризнанного государства, они ехали, чтобы зачистить сербские районы в долине реки Ибар.

Сербское население давно отработало систему оповещения об опасности: как только колонна албанских спецназовцев двинулась на север, в городе Митровица завыли сирены. Заслышав их, сербы сделали баррикады из грузовиков, албанцы стали брать их штурмом, ситуация быстро накалилась и началась перестрелки. Пострадали и оказались в больницах десятки человек. Им еще повезло - других увезли в неизвестном направлении.

Среди тех, кого зверски избивали косовские спецназовцы, оказался и россиянин Михаил Краснощеков, сотрудник миссии ООН в Косове. Не помог даже дипломатический иммунитет - он все равно попал в больницу с тяжелыми травмами.

Сразу после нападения Вучич отправил колонну бронетехники и авиацию на границу с Косово и сделал заявление: «Сербия будет реагировать сдержанно, спокойно, но защитит и сохранит свой народ».

Как объяснил «Звезде» профессор Деян Мирович, албанцы уже давно провоцируют Белград, зная что Брюссель поставил ему условие: хотите в Евросоюз - решите проблему с Косово – объясняет профессор Деян Мирович.

Ситуацию в которой находится президент Вучич многие называют «сербский цугцванг». В шахматах цугцванг - это такое положение, при котором любой ход игрока только ухудшает его. Брюссель и Москва - «два стула», на которых страна пытается усидеть одновременно уже много лет. Но, как известно, заниматься такой эквилибристикой между востоком и западом долго еще никому не удавалось.

Кто и почему пытается вновь ввергнуть регион в пучину насилия -исчерпывающую оценку дал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Насчет событий в Косовска-Митровице, такие провокации выгодно устраивать тем, кто хочет из Балкан создать "санитарный кордон" в отношении РФ. Ради этого необходимо втянуть все страны региона в НАТО», - констатировал он.

Через пару дней после конфликта в сопровождении посла России Александр Вучич оказался в палате у Михаила Краснощекова. Из Косово дипломата срочно перевезли в лучший военный госпиталь в стране. У него диагностировали перелом скулы и верхней челюсти. Президент Сербии пообещал, что виновные в избиении российского дипломата будут обязательно найдены и наказаны.

Если элиты страны, кажется, давно смирились с потерей Косово, то простые сербы не готовы сдаться без боя.

«Это режим во главе которого находятся настоящие головорезы. Люди типа Хашим Тачи и прочие. Они - военные преступники, террористы, и участники в торговле наркотиками и человеческими органами. Есть гора доказательств этого», - утверждает сербский дипломат Владимир Кршлянин.

Религиовед Милан Вукелич, в свою очередь, приводит доказательства того, что Косово стало главной вербовочной базой террористической группировки ИГИЛ* (деятельность запрещена в РФ) в Европе.

«На территории Косово и Метохии существует как минимум пять лагерей для обучения джихадистов. Обучение проводят ветераны "Армии освобождения Косово", которые после военных действий в крае оставались без работы, а теперь тренируют будущих джихадистов», - уточняет он.

Есть также данные что многие боевики из Сирии перебрались в Косово и только и ждут когда край станет независимым.

«Мы хотим предупредить общество, что прямо в Европе развивается очень опасная структура радикального ислама. Их цель - создать на Балканах Албанский халифат», - добавляет Вукелич.

Задача Приштины - запугать оставшихся на севере Косово сербов и вынудить бежать. Как говорится, «нет человека нет проблемы», объясняет журналист Боян Билбия.

«Они хотят просто, чтобы сербское население испугалось их провокации, и чтобы сами сербы ушли оттуда. Это около 100 тысяч человек. Чтобы они ушли, и тогда весь этот край останется в их власти. Без сербов», - не сомневается он.

Активистка Таня Огаревич показала нашему корреспонденту комнаты, увешанные фотографиями - тысячи снимков людей, которых убили или похитили на территории Косово. Ужас в том, что эта комната пополняется все новыми фотографиями и значит - новыми жертвами.

На Балканах все чаще говорят о новой войне и новом кровавом переделе. Делить при этом собираются, в основном, Сербию.