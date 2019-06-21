Главе Пушкинского района Подмосковья предъявили обвинение в получении взятки

ГСУ Следственного комитета России предъявило обвинение в получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий главе Пушкинского района Московской области Евгению Жиркову. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В ведомстве уточнили, что обвиняемый Жирков в 2015 году получил от застройщика в виде взятки «нежилые помещения общей площадью более одной тысячи квадратных метров в строящемся доме за неоднократный перенос сроков сдачи его в эксплуатацию и общее покровительство».

ФСБ проводит обыски в квартире и на рабочем месте главы района. Сотрудники ведомства изъяли предметы и документы, необходимые для расследования преступления. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать об аресте Жиркова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что задержание главы района может быть также связано с ранее опубликованным в Сети видео, на котором человек, похожий на депутата распределяет деньги между своими приближенными и обсуждает откаты от предпринимателей за контракты.

Позднее подлинность видеозаписи была подтверждена экспертами федерального центра судебной экспертизы Минюста России.

Жирков с 2003 по 2014 год возглавлял городской округ Железнодорожный, с 2014 по 2017 год — городской округ Балашиха. В июне 2017-го он подал в отставку из-за скандала с мусорным полигоном «Кучино».