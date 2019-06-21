Киркорова «похоронили» недовольные фанаты

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров показал кадры своего нового клипа под названием «Стеснение пропало». В ролике исполнитель предстал в образе акушера.

В подписи к опубликованному в Instagram тизеру Киркоров написал, что «рождение» клипа произойдет 24 июня и поинтересовался, готовы ли его поклонники «принимать роды» вместе.

Пользователи разочаровались в последних произведениях Киркорова и посоветовали ему вернуться к старым душевным песням.

Некоторые и вовсе решили навсегда попрощаться с тем артистом, которого некогда любили.

«Я так надеялась, что настоящий Филипп Киркоров вернется… Но увы, его "двойник" продолжает позорить нашу страну… Филичка, я очень люблю тебя, очень жаль, что ты покинул нас навсегда! Ну кто-нибудь, пожалуйста, верните его с того света», - написал один из комментаторов.

Ранее Киркоров уже отметился необычным образом со съемок клипа. На фото он стоит на катере с автоматом Калашникова, чем заинтриговал поклонников, поскольку за его спиной видны силуэты Петербурга.