В Москве горит строительный мусор у храма Кирилла и Мефодия

Строительный мусор загорелся на площадке возле храма Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия на проспекте Вернадского в Москве. Об этом заявили в пресс-службе МЧС по Москве.

Площадь возгорания увеличилась до 350 квадратных метров. Уточняется, что возгорание произошло у здания бывшего автосервиса возле церкви по адресу проспект Вернадского, владение 10А.

На месте работают сотрудники экстренных служб. В тушении пожара задействованы спецтехника и пожарная авиация. Причина возгорания на данный момент неизвестна.