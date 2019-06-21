Обнародована неизданная версия песни Фредди Меркьюри

Британский музыкант Дейв Кларк обнародовал ранее неизвестную версию песни Time в исполнении Фредди Меркьюри. Эта композиция впервые была записана в 1986 году. Фредди Меркьюри сочинил песню для мюзикла Time Дэйва Кларка. Но выпущенная тогда версия включала не только голос вокалиста Queen но и с десяток бэк-вокалистов, ударные и другие инструменты.

Дэйв Кларк нашел репетиционную версию Time с сольным вокалом Меркьюри и попросил музыканта Майка Морана, который работал над песней в 1986 году, записать новую партию клавишных. Эта работа заняла почти два года. Премьера новой версии песни состоялась на BBC Radio 2, а на YouTube был выложен клип, смонтированный из архивных записей вокалиста Queen. Новая версия песни получила название «Time Waits For no One» («Время никого не ждет»).