Гаврилов рассказал, как развивались события с беспорядками в Тбилиси

Глава российской делегации депутатов, прибывшей в Грузию на заседание Межпарламентской ассамблеи православия, Сергей Гаврилов рассказал, что произошло с ним и его коллегами во время их выступления в Тбилиси. По словам парламентария, задачей делегатов было укрепление сотрудничества двух стран на базе культурно-традиционных ценностей. Но этого не произошло.

Гаврилов заявил, что во время своего присутствия на заседании он расположился там, где ему указала принимающая сторона. Возмущение, которое он вызвал у оппозиционеров, заняв почетное место председательствующего, Гаврилову непонятно.

«Мы с Генеральным секретарем ассамблеи пополам заняли места в президиуме. Мы преподнесли подарки и начали обсуждать наши вопросы. Не было никаких проблем», - рассказал депутат.

После недовольств со стороны присутствующих, которые вылились в физическое воздействие, делегаты из России покинули парламент и завершили заседание в гостинице, обсудив все вопросы повестки дня.

«Ассамблея приняла коллективное заявление, что мы завершаем сессию из-за отсутствия безопасности участников и условий для их плодотворной работы», - заявил Гаврилов.

Парламентарий отметил, что все время, которое длились события, он чувствовал поддержку руководства Госдумы и МВД РФ. Подытоживая, он подчеркнул, что любит Грузию и грузинский народ, что Грузия и Россия поддерживают плодотворные отношения во многих областях.

«Я уверен, что общество Грузии, независимо от внутриполитической ситуации, может дать ответ экстремистам, которые пытаются изолировать и дискредитировать вашу страну», - цитирует Гаврилова «Коммерсантъ».

Напомним, митинги захлестнули Грузию 20 июня. Демонстранты собрались на площади Руставели в Тбилиси и попытались взять штурмом здание парламента. В свою очередь президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала акцию протеста «очень большим преступлением» и попыталась обвинить в случившемся Москву. По ее мнению, дестабилизация в стране якобы «выгодна только России».