Спецназ применил водометы против митингующих в Тбилиси: видео

Грузинский спецназ использовал водометы для разгона протестующих возле здания парламента в Тбилиси. Об этом свидетельствует видеозапись, опубликованная в социальной сети Facebook.

На кадрах видно, как протестующие закидывают стражей порядка петардами. В ответ участники акции получают мощную струю воды из специальной водяной пушки.

В четверг, 20 июня, Тбилиси захлестнули протесты. Активисты выступили против участия делегатов из РФ в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Вечером митингующие попытались взять штурмом парламент.

К протестам также присоединилась оппозиция, которая потребовала отставки кабинета министров.

В МВД Грузии, в свою очередь, назвали массовые выступления в Тбилиси попыткой государственного переворота.