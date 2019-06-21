Леопард- «крестница» Памелы Андерсон показалась перед камерами

Дальневосточный леопард – «крестница» Памелы Андерсон показалась в объективе фотоловушки с детенышем. Кадры опубликовал сайт национального парка «Земля леопарда».

За время наблюдения животное удалось зафиксировать дважды и оба раза с детенышем. Котенок в точности повторял движения и позы матери. Эксперты объясняют это естественным процессом обучения. Однако назвать пол детеныша пока невозможно – специалистам банально не удается рассмотреть котенка внимательно.

Судя по снимкам, котенку около 10 месяцев. Скорее всего он будет жить с матерью до конца года, а потом отделится.

В 2015 году американская актриса Памела Андерсон стала хранителем дальневосточного леопарда. Сотрудники нацпарка решили назвать подопечного в ее честь. «Крестница» актрисы уже дважды приносила потомство и даже стала бабушкой.

Памела Андерсон уже неоднократно поднимала вопрос о сохранении редких видов животных, в том числе дальневосточного леопарда и амурского тигра.