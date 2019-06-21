Эксперт рассказал, кому на самом деле на руку протесты в Грузии

Президент Фонда единения Русского и грузинского народов, президент Конгресса национальных объединений России и доктор экономических наук Хомерики Владимир Кириллович прокомментировал ситуацию, которая сейчас происходит в Грузии.

Профессор полагает, что события в последнее время «являются проявлением мракобесия», которое было ранее во времена Михаила Саакашвили, и однозначно спланированы заранее силами оппозиции, подогретыми извне.

«Этой ситуацией воспользовались и сторонники Саакашвили, которые подогрели ситуацию и перенесли свои настроения на межпарламентскую ассамблею Грузии», - заявил Хомерики.

По мнению Хомерики, «это был абсолютно необоснованный сбор, который был призван для дестабилизации ситуации в стране и проведения определенной революции».

«Я думаю, они готовились к этой акции заранее. Спонтанно ничего так быстро не происходит», - добавил Хомерики.

Он также отметил, что нынешняя радикальная грузинская оппозиция служит не интересам Грузии, а «золотому тельцу», которого подкармливает Запад. Именно поэтому радикалы во главе с Саакашвили призвали сторонников действовать кардинально, а полицию не подчиняться власти, что является серьезным нарушением закона и конституции.

Хомерики призвал грузинское руководство быть мудрее и определиться, чего оно хочет.

«Оно должно придерживаться единого вектора. Или оно демократическое, или это страна с проявлением мракобесия. Или это страна православная, или страна, которая отошла от своих традиций и ценностей», - заключил профессор.

Ранее представитель грузинской оппозиции и одновременно председатель партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе призвал возобновить акции протеста у здания парламента.

Митинги захлестнули Грузию 20 июня. Демонстранты собрались на площади Руставели в Тбилиси и попытались взять штурмом здание парламента. В свою очередь президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала акцию протеста «очень большим преступлением» и попыталась обвинить в случившемся Москву. По ее мнению, дестабилизация в стране якобы «выгодна только России».