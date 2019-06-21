В МИД РФ прокомментировали беспорядки в Грузии

Грузинская радикальная оппозиция специально использовала визит делегации России для проведения демонстраций, говорится в заявлении МИД РФ.

Как полагают во внешнеполитическом ведомстве, оппозиционеры Грузии пытаются помешать нормализации отношений с Россией.

В минувший четверг, 20 июня в Грузии начались беспорядки. Активисты выступили против участия делегатов из России в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов по приглашению грузинской стороны занял кресло спикера парламента и обратился к собравшимся, что вызвало недовольство у оппозиционных депутатов. Они пикетировали трибуну, сорвали выступление. Российская делегация прекратила работу и вернулась в Москву.

Вечером у здания парламента собрались протестующие, к демонстрациям присоединились оппозиционеры, которые требуют отставки кабинета министров.

А в пятницу председатель партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе призвал сторонников грузинской оппозиции вновь собраться у здания парламента и возобновить протестную акцию.