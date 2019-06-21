«Лучший день»: большая белая акула чуть не забралась на борт к рыбакам

В Нью-Джерси удачливые рыбаки едва не стали обладателями самого крупного улова в своей жизни. Мужчины, рыбачившие на лодке, поймали на крючок большую белую акулу.

Мужчины, которые являются активными участниками рыболовецких соревнований, готовились к очередному состязанию, когда заметили, кого именно начали вытягивать на борт своей лодки.

«Лучший день! На моей лодке большая белая акула! Подошла прямо к борту, съела мешок и оставила след на нем!», - гласит подпись к опубликованным в Facebook видео.

Акула всплыла на поверхность и начала кусать огромными челюстями борта лодки. Рыбаки одобрительно покрикивали, видя это. Мужчин очень взволновал такой немыслимый улов. Изрядно потрепав судно, морской монстр удалился восвояси.