230 тонн счастья: в Финляндии вырезали гигантскую карусель изо льда

Команда из Финляндии создала огромнейшую ледяную карусель, вырезав 184-метровый круг изо льда. Его толщина составляет 70 сантиметров. Ролик, на котором со всех сторон демонстрируется изобретение, опубликован на YouTube.

Как уточняет The Daily Mail, ледяной блок способен вращаться на 360 градусов. В центре диска - деревянная сауна, в которой разработчики делали перерывы во время постройки.

Также известно, что сначала команда разрезала два параллельных круга с помощью огромного компаса и цепной пилы. После этого между ними был убран весь лед.

Когда расстояние между каруселью и остальной поверхностью было очищено, разработчики «научили» вращаться свое изобретение. А чтобы диск мог это делать, был применен подвесной мотор, работающий на солнечной энергии.