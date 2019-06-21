«Борьба с режимом»: участник партии Саакашвили объяснил цель митингов в Грузии

Массовые митинги в Грузии - это борьба граждан страны с режимом. Об этом заявил Григол Вашадзе, участник партии Михаила Саакашвили «Национальное движение».

«Это - не политическая власть Грузии. Это оккупационный режим. И мы их скоро кончим», - рассказал он.

При разгоне митинга в Тбилиси пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских. Об этом говорится в заявлении Министерства здравоохранения Грузии.

В четверг, 20 июня, грузинскую столицу захлестнули протесты. Активисты выступают против участия делегатов из РФ в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).

К протестам также присоединилась оппозиция, которая требует отставки кабинета министров.