Минздрав Грузии назвал число пострадавших во время беспорядков в Тбилиси
Среди пострадавших во время протестов в грузинской столице 38 полицейских.
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При разгоне митинга в Тбилиси пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских. Об этом говорится в заявлении Министерства здравоохранения Грузии.
Ранее сообщалось, что при разгоне протестных митингов в Тбилиси местная полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули.
В четверг, 20 июня, грузинскую столицу захлестнули протесты. Активисты выступают против участия делегатов из РФ в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем митингующие уже захватывали здание парламента, где находились представители России, а вечером они вновь начали штурмовать парламент.
К протестам также присоединилась оппозиция, которая требует отставки кабинета министров.