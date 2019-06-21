Минздрав Грузии назвал число пострадавших во время беспорядков в Тбилиси

При разгоне митинга в Тбилиси пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских. Об этом говорится в заявлении Министерства здравоохранения Грузии.

Ранее сообщалось, что при разгоне протестных митингов в Тбилиси местная полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули.

В четверг, 20 июня, грузинскую столицу захлестнули протесты. Активисты выступают против участия делегатов из РФ в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем митингующие уже захватывали здание парламента, где находились представители России, а вечером они вновь начали штурмовать парламент.

К протестам также присоединилась оппозиция, которая требует отставки кабинета министров.