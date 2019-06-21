В МВД Грузии назвали протесты в Тбилиси попыткой государственного переворота

Действия участников протестной акции в Тбилиси являются «попыткой массового переворота». Это следует из заявления, сделанного Министерством внутренних дел Грузии.

Правоохранители также сообщили, что слезоточивый газ был использован против толпы после того, как митингующие не отреагировали на призывы к соблюдению порядка и продолжили штурмовать парламент.

В грузинском МВД отметили, что стражи порядка применили «предусмотренные законом специальные возможности» с целью обеспечения безопасности собственного здоровья.

«МВД даст соответствующую оценку попытке массового переворота и вторжения в здание парламента», - сказано в релизе МВД Грузии.

Ранее грузинский Минздрав сообщил, что при разгоне митинга в Тбилиси пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских.

Перед этим стало известно, что для пресечения противоправных действий во время массовых выступлений в грузинской столице полиция использовала слезоточивый газ и резиновые пули.

В четверг, 20 июня, Тбилиси захлестнули протесты. Активисты выступили против участия делегатов из РФ в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Вечером митингующие попытались взять штурмом парламент.

К протестам также присоединилась оппозиция, которая потребовала отставки кабинета министров.