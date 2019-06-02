Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 89

Количество жителей Дзержинска, обратившихся за медицинской помощью после взрывов на оборонном заводе «Кристалл», возросло до 89 человек, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города. Ранее сообщалось о 85 пострадавших.

Уточняется, что пострадали 44 работника предприятия и 45 местных жителей, находившихся в момент ЧП недалеко от места взрыва.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, 16 человек находятся в больнице, в том числе одна женщина в тяжелом состоянии, состояние еще 15 оценивается, как средней тяжести.

«Задача медиков - минимизировать последствия этого страшного дня для тех, кто оказался в эпицентре чрезвычайной ситуации», - приводит издание его слова.

В субботу, 1 июня, прогремели несколько взрывов в цехе по производству взрывчатки на заводе «Кристалл» в Дзержинске. ЧП спровоцировало мощный пожар на предприятии, который через какое-то время был потушен.

СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах. Расследование находится на особом контроле у руководителей СУ СКР по региону.